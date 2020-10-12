Тихановская озвучила требование к Путину на случай их встречи

Россия не должна вмешиваться в дела Беларуси, дав возможность белорусам самим решать свое будущее.

Об этом в интервью TUT.by заявила оппозиционерка Светлана Тихановская.

Она добавила, что у нее к президенту РФ Владимиру Путину есть только один месседж: "Дайте нам сделать все самим".

"Я хотела бы пообщаться с Путиным. Мы всегда говорили, что мы не против России, да и в России, думаю, это понимают. Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаем страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить свое будущее. Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим. Придет следующий умный президент и решит, что делать с Россией, в каких сферах укреплять сотрудничество, а где мы сами справимся. Пока у меня к Путину один месседж: дайте нам сделать все самим", – сказала белорусская оппозиционерка.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Тихановская заявила, что попросила бы у Путина денег.