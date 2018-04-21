Мы живем в эпоху циничных дельцов и дилетантов широкого профиля, плотно оккупировавших нашу страну. С одной стороны - такова реальность. А с другой - полное отсутствие конкуренции со стороны дееспособных людей. Хотелось бы на этом фоне сделать что-то реальное и красивое.

Наверное многие сочтут меня фантазером, прожектером, мечтателем, но у меня есть мечта: - Так вот, в Днепре полным ходом идёт строительство метрополитена. Это три станции. Давний, сложный, спорный проект. Однако, я бы очень хотел, чтобы одна из будущих станций метро в Днепре, а именно станция "Музейная" стала частью музейного пространства похожего на L'ATELIER DES LUMIÈRES , недавно открытого в Париже.

Посмотрите на это видео, и представьте, если это чудо появится в подземке Днепра.