У Медведчука подтвердили информацию о доле в "1+1"

Виктория Довгань Политика 22:03, 11.06.2020 Обновлено: 22:20, 11.06.2020

Жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко действительно владеет долей на телеканалах "1+1" и ТЕТ.

Об этом сообщил адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы народного депутата Украины, пишет "Прямой". В частности, Марченко принадлежит 8,22% акций "1+1" и 8,17% ТЕТ соответственно.

"Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония", владельцем которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а в марте 2016-го стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка Украины 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд", – пояснил адвокат Медведчука.

Медведчук и Марченко
"Дуся"

"В феврале 2012 года компания "Бересинтио Инвестментс Лтд" купила у компании "Инвесис Инвестментс Лтд" 100% акций компании "Ларом Венчуриз Лтд", которая владела и продолжает владеть по сегодняшний день 33,33% акций компании "Болвик Венчуриз Лтд". А компания "Болвик Венчуриз Лтд" владеет 49,999% акций компании "Алстром Бизнес Корп.", которая, в свою очередь, владеет долями телеканала "1+1" и телеканала ТЕТ", – добавил Кириленко.

В дальнейшем владельцем 100% акций компании "Ларом Венчуриз Лтд", по его словам, стала компания "Селкоривия Венчерс Лтд", которая принадлежит Оксане Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналисты программы "Схемы" узнали, что Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

  • Эта фирма, зарегистрированная на жену политика Оксану Марченко, через цепочку других владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1".

  • Так же кипрская фирма, задекларированная Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино") с долей в 24,51%.

  • В медиагруппе "1+1" заявили, что информация об этом для них является новой.

  • Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы каналов "1+1", также заявил, что это стало для него новостью.

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