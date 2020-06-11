У Медведчука подтвердили информацию о доле в "1+1"

Жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко действительно владеет долей на телеканалах "1+1" и ТЕТ.

Об этом сообщил адвокат Игорь Кириленко, представляющий интересы народного депутата Украины, пишет "Прямой". В частности, Марченко принадлежит 8,22% акций "1+1" и 8,17% ТЕТ соответственно.

"Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Гармония", владельцем которого до марта 2016 года был Виктор Медведчук, а в марте 2016-го стала Оксана Марченко, в январе 2012 года приобрело по лицензии Национального банка Украины 100% акций кипрской компании "Бересинтио Инвестментс Лтд", – пояснил адвокат Медведчука.

Медведчук и Марченко "Дуся"

"В феврале 2012 года компания "Бересинтио Инвестментс Лтд" купила у компании "Инвесис Инвестментс Лтд" 100% акций компании "Ларом Венчуриз Лтд", которая владела и продолжает владеть по сегодняшний день 33,33% акций компании "Болвик Венчуриз Лтд". А компания "Болвик Венчуриз Лтд" владеет 49,999% акций компании "Алстром Бизнес Корп.", которая, в свою очередь, владеет долями телеканала "1+1" и телеканала ТЕТ", – добавил Кириленко.

В дальнейшем владельцем 100% акций компании "Ларом Венчуриз Лтд", по его словам, стала компания "Селкоривия Венчерс Лтд", которая принадлежит Оксане Марченко.

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