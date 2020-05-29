У Медведчука "нашли" часть первой в истории печатной книги: историки обратились к политику

В декларации народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" указано, что он владеет фрагментом Библии Гуттенберга – первой в истории печатной книги.

Это заинтересовало мировых историков, которые обратились к политику, пишет DW.

"Как первая печатная книга – это веха в истории коммуникаций. Эта книга стала чрезвычайно важной для всех народов мира", – отметил профессор Штефан Фюссель, руководитель Института мировой литературы и печатных медиа при университете имени Гутенберга в Майнце.

Он выразил надежду, что Медведчук обнародует информацию о своем фрагменте книги и предоставит фото международным исследователям, чтобы они могли идентифицировать, к какой именно книге принадлежит он.

"Для нас не так важно, где хранится книга. Для нас важнее, что она хранится в хороших условиях и сама книга – хотя бы и в цифровом формате – доступна для изучения", – добавил профессор.

Из 180 первых в истории человечества печатных книг сохранились лишь 49. Почти все Библии Гутенберга сегодня находятся в ведущих библиотеках мира, таких как Библиотека Конгресса в Вашингтоне, Национальная библиотека в Париже, лондонская British Library или Университетская библиотека Геттингена.

Найти на рынке антиквариата такие книги невозможно. Последний раз 20 лет назад Библия Гутенберга была продана на аукционе в Японии. Тогда цена, по оценкам специалистов, достигла нескольких десятков миллионов долларов.

Два экземпляра первой в истории печатной книги несколько лет назад нашлись в Москве, куда они были вывезены из Лейпцига после Второй мировой войны вместе с тремя тысячами других немецких старопечатных книг. Однако Россия 70 лет молчала о судьбе этих уникальных экземпляров. В прошлом году Штефану Фюсселю удалось впервые собственными глазами увидеть один из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Виктор Медведчук подал электронную декларацию за 2019 год. В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество.