У Ляшко родился первый сын

Карина Бондаренко Люди 12:38, 17.05.2020 Обновлено: 12:53, 17.05.2020

У бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко родился первый сын.

О радостной новости в воскресенье, 17 мая, он сообщил на своей странице в Facebook. Спустя час после публикации пост набрал более 5 тысяч лайков и тысячи комментариев.

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", – написал экс-нардеп.

У Ляшко родился сын

Отметим, что 48-летний Ляшко с 50-летней женой Роситой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко с женой и дочерью
facebook/O.Liashko

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ляшко показал новое фото беременной жены. "Мы в ожидании счастья", – подписал он публикацию в соцсети.

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