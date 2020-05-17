Главная Новости
17 мая • обновлено в 20:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

У Ляшко родился первый сын

74.8т
Читать материал на украинском

У бывшего народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко родился первый сын.

О радостной новости в воскресенье, 17 мая, он сообщил на своей странице в Facebook. Спустя час после публикации пост набрал более 5 тысяч лайков и тысячи комментариев.

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за самое большое счастье на свете! Спасибо нашим лучшим медработникам роддома", – написал экс-нардеп.

У Ляшко родился сын

У Ляшко родился сын

Отметим, что 48-летний Ляшко с 50-летней женой Роситой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко с женой и дочерью

Олег Ляшко с женой и дочерью

facebook/O.Liashko

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ляшко показал новое фото беременной жены. "Мы в ожидании счастья", – подписал он публикацию в соцсети.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Карина Бондаренко
Персона
Олег Ляшко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
11
Смешно
64
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 291.

    Вылечились: 5116. Умерли: 514.

  • В мире заболели более 4,7 млн человек, погибли – более 313 тысяч.

  • В Испании рекордно упала смертность от коронавируса – самая низкая за 2 месяца.

  • Ученые назвали источником происхождения COVID-19 не рынок в Ухане, а человека.

  • Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса. Миру грозит новая пандемия.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги