У Лукашенко паранойя, он напомнил Януковича, – Яценюк

Заявления "пятого президента Беларуси" Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также ее усилении с Украиной являются "паранойей человека, который проиграл выборы".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Также он назвал выступление Лукашенко "политической шизофренией".

"Вы посмотрите на язык жестов во время его выступления, какой он весь дерганый. Он то знает о том, что он сфальсифицировал выборы. Он знает, что он проиграл. Знает, что люди вышли протестовать против него, как авторитарного лидера, который сфальсифицировал избирательную кампанию и незаконно занимает пост президента", – сказал Яценюк.

По его словам, Лукашенко это все понимает на уровне подсознания, но демонстрирует, будто бы ничего не изменилось.

Так же он сравнил Лукашенко со сбежавшим из Украины єкс-президентом Виктором Януковичем.

"По поводу слов. Я считаю, что это говорил не Лукашенко, а человек, который цитировал Путина. Мне это полностью напоминает отношения между Путиным и Януковичем, которые привели к тому, что Януковича Путин забрал в Ростов, а потом ввел войска на территорию Украины и начал агрессию против нашей страны", – сказал экс-премьер.

Он также напомнил, что Лукашенко Кремль выделил кредит в $1,5 млрд, а Януковичу дал $3 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, "пятый президент Беларуси" Александр Лукашенко объявил об усилении государственной границы с Украиной, а также о ее закрытии с Литвой и Польшей. Он также обратился к украинскому народу и другим соседям с призывом "остановить своих политиков" и "не дать развязать войну".

В свою очередь Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко ответил на заявление Лукашенко.

При этом в Польше и Литве 18 сентября заявили, что ничего необычного на границе не происходит, а пункты пропуска работают в штатном режиме.

Напомним, что Лукашенко якобы победил на президентских выборах 9 августа. Однако их результаты поставили под сомнение и не признали в Евросоюзе и Украине.