У Лаврова заявили об "отсутствии военных планов" по Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что у Кремля якобы нет и не может быть агрессивных планов в отношении Украины.

Об этом он сказал в четверг, 16 июля, в интервью ТАСС. Он обвинил Украину в якобы "воинственной риторике".

"Со стороны Украины мы слышим воинственную риторику, которая явно провоцируется искусственно, по поводу возможных военных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов нет и быть не может", – сказал он.

По словам рупора страны-агрессора, оснований для изменения Минских соглашений и последовательности их выполнения нет. Кроме того, по его убеждению, созывать новые встречи "нормандского формата" на высшем уровне якобы преждевременно.

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