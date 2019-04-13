У Лаврова связали мир на Донбассе с выборами в Украине

Проводить встречу в нормандском формате пока преждевременно. Для начала реальный результат должны принести Минские соглашения.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передают РИА Новости. Также он отметил, что нужно дождаться завершения выборов в Украине.

"Если говорить о реалистичной повестке дня, ещё рано говорить о созыве нормандского формата", — подчеркнул дипломат.

"Созыв ради созыва без чёткого понимания, какой вклад это заседание может внести в процесс урегулирования на Донбассе, было бы контрпродуктивно, поскольку это поставило бы под вопрос саму роль нормандского формата", — утверждает Грушко.

Грушко Риа Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко рассказал, что договорился с лидерами Франции и Германии о проведении саммита"нормандского формата" после выборов в Украине.

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