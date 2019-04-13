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У Лаврова связали мир на Донбассе с выборами в Украине

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Проводить встречу в нормандском формате пока преждевременно. Для начала реальный результат должны принести Минские соглашения.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передают РИА Новости. Также он отметил, что нужно дождаться завершения выборов в Украине.

"Если говорить о реалистичной повестке дня, ещё рано говорить о созыве нормандского формата", — подчеркнул дипломат.

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"Созыв ради созыва без чёткого понимания, какой вклад это заседание может внести в процесс урегулирования на Донбассе, было бы контрпродуктивно, поскольку это поставило бы под вопрос саму роль нормандского формата", — утверждает Грушко.

Грушко

Грушко

Риа Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Петр Порошенко рассказал, что договорился с лидерами Франции и Германии о проведении саммита"нормандского формата" после выборов в Украине.

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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить кремлевских питдарасофф! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И если бы не рашка то войны вообще не было бы и все целое бы осталось и тысячи местных кацапов бы не погибли))))за войну и дохлых местных болагодарите путю с лаврушей))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну какие минские то???забудьте не будет никаких договоров,кому РФ охотой чемодан вокзал РФ!и ничего абсолютно мы им не должны!земля украинская кому не нравиться накуй с пляжа!и сразу будет мир и согласие)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Артеллерист Моня, ты там сиди в Польше , копайся в панском говне, и гымн про себя спивай.А не дрищи тут в свои шаровары
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