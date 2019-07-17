В Минске согласовали новое перемирие на Донбассе: озвучены сроки и подробности

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook. По ее словам, стороны признали положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, а также отметили важность обеспечения мира и спокойствия для населения.

"Трехсторонняя контактная группа подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня в ночь на 21 июля 2019 года", - сообщила она.

Контактная группа также повторно заявила о твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей.

Олифер добавила, что стороны обязались обеспечить полный доступ миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга.

Леонид Кучма Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" предложили Украине в срочном порядке провести обмен пленными в формате "всех на всех".

По словам представительницы террористов, на подконтрольной Украине территории удерживается 101 человек, тогда как в "ДНР" - 50. На формирование списков, как планируется, уйдет около шести недель.

Накануне также появилась информация, что Украина договорилась с Россией об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что предварительная договоренность была достигнута на встрече советников лидеров "нормандской четверки".

Еще ранее президент Украины Владимир Зеленский позвонил главе РФ Владимиру Путину с целью обсудить вопрос освобождения пленных украинцев, в первую очередь - моряков.

По словам Зеленского, международные партнеры Украины были против того, чтобы он лично общался с Путиным.

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