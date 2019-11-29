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30 ноября • обновлено в 11:18
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"У Кремля все готово!" Журналист упрекнул власть в подыгрывании плану Путина по захвату Украины

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Президент России Владимир Путин вышел на решающую стадию реализации своего плана по созданию хаоса в Украине. А после этого нас ожидает большая война.

Такое мнение высказал журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook. Он также убежден, что в этом главе РФ, по собственной воле или нет, помогают разные люди в Украине – как при власти, так и в медиа.

"Но для Путина все они полезны, поэтому я не буду их разделять. Это те, кто сейчас третирует ветеранов, кто оберегает медведчуков, кто несет всякую дебильную чушь про "мир" с россиянами, кто упорно доводит Украину до новой революции, а на этот случай у Кремля все готово", – считает журналист.

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Владимир Путин

Владимир Путин

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По его мнению, лидеру РФ понадобится не больше года, чтобы полностью захватить нашу страну.

"Организация "гражданской войны" вместе с оккупацией, как минимум, 6-8 областей на востоке и на юге, а там – как получится. В идеале – вся Украина", – заявил журналист.

При этом он выразил надежду, что в руководстве государства присутствуют не только те, кто "по дури или за деньги предлагают договор с русскими". А найдутся и те, кто понимает, что в итоге такие их действия просто приведут к "смерти для всех", в том числе и предателей.

"Россия – не Украина. Русские любят "чмырить" таких. Путин циничен. У него своих подонков и холопов хватает. В украинских предателей, что бы они себе ни мечтали, при Путине шансов нет. Только их жадность и тупость до сих пор не позволяют это понять", – подытожил Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Айдер Муджабаев заявил, что если "поговорить с людьми" на Донбассе, то они будут не только за разведение войск, но и за то, чтобы туда пришел Путин. Такое мнение он высказал по поводу намерения украинской власти провести опросы среди украинцев, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Айдер Муждабаев
Место
Украина
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Комментарии
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Размечтался глупенький крымскотатарин,вам уже много раз говорили,пока с длгами не разеппетесь.никакого захвата свынарни не будет,не ищите дурней себя.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Прекрасный план! И если хох-лы начнут резать друг друга в полном объеме, то и никакие войска не понадобятся!
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2
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Хо Хол
Хо Хол
майдан тоже путин устроил и антимайдан тоже
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Тисячний Богдан
Тисячний Богдан
Хо Хол, не устроил, а активно участвовал,в том числе убийство сотни его рук дело
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