У Кернеса в больнице отказала вторая почка, он на диализе

У переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса в больнице ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в окружении политика. Отмечается, что у Кернеса полностью отказала вторая почка.

"Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма – Ред.)", – сказал собеседник издания.

Он добавил, что на следующей неделе врачи будут принимать решение о возможности возвращения больного в Харьков.

Глава Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил, что у Кернеса отказала вторая почка.

"Две почки – в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают", – сказал он.

При этом сын Кернеса, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес сказал, что общался с отцом неделю назад.

"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", – рассказал он.

Напомним, что 9 декабря избранный мэром Харькова на местных выборах Геннадий Кернес заочно, но официально, получил полномочия председателя горсовета.

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