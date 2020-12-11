У Кернеса в больнице отказала вторая почка, он на диализе
У переизбранного мэра Харькова Геннадия Кернеса в больнице ухудшилось состояние здоровья.
Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источник в окружении политика. Отмечается, что у Кернеса полностью отказала вторая почка.
"Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе (процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма – Ред.)", – сказал собеседник издания.
Он добавил, что на следующей неделе врачи будут принимать решение о возможности возвращения больного в Харьков.
Глава Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил, что у Кернеса отказала вторая почка.
"Две почки – в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают", – сказал он.
При этом сын Кернеса, депутат Харьковского облсовета Кирилл Кернес сказал, что общался с отцом неделю назад.
"Не должен вернуться, а вернется, но наверняка сказать дату не могу, врачи будут решать. У меня нет такой информации про отказ почки. Ничего вам сказать не могу. Последний раз неделю назад разговаривали. Это наши семейные дела. С трудом, но говорит, скоро вернется в Харьков", – рассказал он.
Напомним, что 9 декабря избранный мэром Харькова на местных выборах Геннадий Кернес заочно, но официально, получил полномочия председателя горсовета.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.
3 ноября появилась информация, что Кернес якобы скончался, однако ее опровергли.
Сын Кернеса Даниил Привалов заявил, что переизбранный на третий срок мэр Харькова должен вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.