У Кернеса рассказали о состоянии мэра Харькова и пообещали видеообращение
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильном состоянии и уже знает, что, по предварительным данным экзитполов, выходит в лидеры на выборах городского головы.
Об этом заявил его первый заместитель Игорь Терехов. Слова чиновника цитирует пресс-служба Харьковского горсовета.
Прежде всего он отметил, что 25 октября партия Кернеса проводила собственный опрос, по результатам которого действующий мэр побеждает в первом туре с результатом 61,2% голосов.
"Харьковчане видят, сколько сделано и какая системная работа ведется. Я благодарен всем за поддержку нашего городского головы и хочу заверить, что мы продолжим развивать наш любимый город", – сказал чиновник.
Он подчеркнул, мол, команда просила сделать фото городского головы, однако сотрудники клиники не позволили "и-за своих мер безопасности". Заместитель Кернеса пообещал, что вскоре политик запишет видеообращение к харьковчанам.
"Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", – анонсировал Терехов.
Напомним: 14 сентября стало известно, что Кернеса госпитализировали с коронавирусом и он якобы находится в коме. Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что его состояние улучшилось. Позже в политика объяснили причины заражения коронавирусом, а 9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на одном из избирательных участков в Харькове люди не смогли дождаться очереди и шли с выборов 25 октября, поскольку из шести кабинок для голосования работали только две. По словам очевидцев, поломанные кабинки пытались ремонтировать скотчем.
Предварительные результаты от социологической компании Liberty Report, который является совместным проектом студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", Кернес набирает 57,9% голосов. Тогда как его партия – 39,52%.