У Кернеса рассказали о состоянии мэра Харькова и пообещали видеообращение

Марина Лисничук Политика 10:29, 26.10.2020 Обновлено: 10:55, 26.10.2020

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес находится в стабильном состоянии и уже знает, что, по предварительным данным экзитполов, выходит в лидеры на выборах городского головы.

Об этом заявил его первый заместитель Игорь Терехов. Слова чиновника цитирует пресс-служба Харьковского горсовета.

Прежде всего он отметил, что 25 октября партия Кернеса проводила собственный опрос, по результатам которого действующий мэр побеждает в первом туре с результатом 61,2% голосов.

"Харьковчане видят, сколько сделано и какая системная работа ведется. Я благодарен всем за поддержку нашего городского головы и хочу заверить, что мы продолжим развивать наш любимый город", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, мол, команда просила сделать фото городского головы, однако сотрудники клиники не позволили "и-за своих мер безопасности". Заместитель Кернеса пообещал, что вскоре политик запишет видеообращение к харьковчанам.

"Состояние – стабильное, сомнений у врачей не вызывает. Будет его обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное – приезд Геннадия Кернеса в город Харьков", – анонсировал Терехов.

Напомним: 14 сентября стало известно, что Кернеса госпитализировали с коронавирусом и он якобы находится в коме. Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что его состояние улучшилось. Позже в политика объяснили причины заражения коронавирусом, а 9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на одном из избирательных участков в Харькове люди не смогли дождаться очереди и шли с выборов 25 октября, поскольку из шести кабинок для голосования работали только две. По словам очевидцев, поломанные кабинки пытались ремонтировать скотчем.

  • Предварительные результаты от социологической компании Liberty Report, который является совместным проектом студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", Кернес набирает 57,9% голосов. Тогда как его партия – 39,52%.

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