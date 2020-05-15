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16 мая • обновлено в 01:48
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Журналисты нашли у главы СБУ Баканова богатый особняк под Киевом

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов якобы имеет особняк в селе Ходосовка под Киевом, рыночная стоимость которого – от 7 до 8 млн гривен.

Об этом заявили журналисты телеканала "Прямий" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Журналисты нашли дом Баканова под Киевом

Журналисты нашли дом Баканова под Киевом

Коллаж

По реестрам, у Баканова есть квартира в Кривом Роге и еще одна на Печерске в Киеве. В столице в том же доме зарегистрирована и квартира жены главы СБУ Оксаны Лазаренко. Судя по номерам, эти квартиры супругов расположены одна над другой.

Дом в Кривом Роге, в котором расположена квартира главы СБУ

Дом в Кривом Роге, в котором расположена квартира главы СБУ

Скриншот

В селе Ходосовка, по реестру имущественных прав, Баканову принадлежит четыре сотки, еще девять – на его жене. Однако, как утверждают журналисты, семья пользуется большим двухэтажным домом, возле которого есть собственное озеро и небольшой парк.

Есть озеро и парк: журналисты нашли у главы СБУ особняк под Киевом

Скриншот

В январе 2014 году на месте озера еще был лес, отметили журналисты. Через два месяца в марте – леса уже нет, а экскаватор как раз выкапывал водоем.

Издание также указало, что в соцсетях родственники Баканова постили фотографии, сделанные на участке возле этого дома.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. гривен. В то же время Иван Баканов в марте со всеми надбавками и премиями получил 87 399 гривен.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Дома политиков Новости Киева и Киевской области
Персона
Иван Баканов
Место
Украина Киев
Теги
политика видео Служба безопасности Украины недвижимость
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