У Геруса полный холодильник, а людям есть нечего, – Ляшко о судебном деле

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает действия прокуратуры в деле о его конфликте с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Герусом политически мотивированными.

Как заявил он в эфире телеканала "Украина", заседание суда по этому делу перенесли на 17 августа, так как прокуратура не пригласила потерпевшего Геруса или его представителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я уверен, что действия прокуратуры политически мотивированы. Для меня очевидно, что власть дала команду сделать все, чтобы не допустить меня к участию в выборах на 208 округе в октябре. Люди меня поддерживают, и я уверен, что мы выиграем эти выборы. Они пытаются повесить на меня судимость, чтобы согласно Конституции я не имел права принимать участия в выборах", – рассказал Ляшко.

По его мнению, на самом деле на скамье подсудимых должен сидеть не он, а Герус.

"Время показало, что то, что сделал Герус, изменив законодательство, лоббируя интересы российских производителей электроэнергии, это было преступление против экономики, украинских граждан, энергетической безопасности страны", – подчеркнул политик.

Он добавил, что у Геруса "полный холодильник, и его дети накормлены, а в результате его коррупционных преступных действий сотни тысяч семей украинских шахтеров и энергетиков остались без зарплаты и вынуждены искать лучшей судьбы за границей".

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