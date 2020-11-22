У Филатова ведут параллельный подсчет голосов: какой результат

Штаб Бориса Филатова проводит параллельный подсчет голосов. По результатам обработки 32% бюллетеней, за него свои голоса отдали 78,93% избирателей, тогда как за Загида Краснова – 17,90%.

Согласно параллельному подсчету, явка избирателей во втором туре мэрских выборов составила порядка 25% и стала одной из самых высоких в Украине. Проголосовало почти 193 тысячи избирателей, пишет "Наше Місто".

Напомним, что по данным экзит-пола Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Филатов набрал 78,85% голосов, его оппонент Краснов – 18,25 % голосов.