У Евросоюза будет свой представитель по Донбассу и Крыму

Европейский Союз намерен назначить специального представителя по урегулированию конфликта на Донбассе и прекращению аннексии Крыма.

Об этом говорится в заявлении парламентского комитета ЕС-Украина, заседания которого прошли 18-19 апреля. Заявление обнародовано на сайте Европарламента.

"ЕС должен делать амбициозные предложения относительно своей роли в решении конфликта, в частности, такие как назначение специального представителя ЕС по конфликту в Восточной Украине и Крыму", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что с начала аннексии Крыма Россией в 2014 году на международных форумах не обсуждались конкретные возможные форматы переговоров по деоккупации полуострова.

"Выражаем сожаление в связи с тем, что Совет по иностранным делам не ратифицировал выводы по Украине во время последнего заседания в марте 2018 года", - говорится в документе.

Комитет ЕС-Украина призвал страны Евросоюза провести дискуссию и принять выводы по Украине на следующем заседании Совета по иностранным делам.

Кроме того, в заявлении осуждается политическое преследование Россией граждан Украины и ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, в том числе в отношении крымских татар.

"В свете этих дальнейших нарушений международного права и основных прав человека считаем, что ЕС и Украина должны не только продолжать существующие санкции, но и накладывать дополнительные на Россию, в том числе на тех, кто отвечает за нарушение прав человека и организации так называемых президентских выборов в Крыму", - подчеркивается в документе.

Как сообщал "Обозреватель", по инициативе руководства ФСБ России в оккупированном Крыму началось создание казачьих военизированных формирований с целью подавления протестных настроений.