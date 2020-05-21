Еще у одного "слуги народа" заподозрили COVID-19

У народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко заподозрили коронавирус. Он уже сдал ПЦР-тест, но результата еще нет.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил сам народный депутат. "Тест прошел. Результатов еще нет. Предварительный диагноз – ангина", – прокомментировал Шевченко.

Важно отметить, что сам народный избранник посещал заседания Верховной Рады 20 мая, а также заседание профильного комитета экономического развития. Пока нет результата теста, политик ушел на самоизоляцию.

Евгений Шевченко Facebook: Евгений Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая у народного депутата фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили наличие коронавирусной болезни COVID-19. Из-за этого были отменены пленарные заседания на этой неделе.