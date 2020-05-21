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21 мая • обновлено в 16:05
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У еще одного "слуги народа" заподозрили COVID-19

2.8т
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У народного депутата от "Слуги народа" Евгения Шевченко заподозрили коронавирус. Он уже сдал ПЦР-тест, но результата еще нет.

Эту информацию OBOZREVATEL подтвердил сам народный депутат. "Тест прошел. Результатов еще нет. Предварительный диагноз – ангина", – прокомментировал Шевченко.

Важно отметить, что сам народный избранник посещал заседания Верховной Рады 20 мая, а также заседание профильного комитета экономического развития. Пока нет результата теста, политик ушел на самоизоляцию.

Евгений Шевченко

Евгений Шевченко

Facebook: Евгений Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая у народного депутата фракции "Батьківщина" Олега Мейдича подтвердили наличие коронавирусной болезни COVID-19. Из-за этого были отменены пленарные заседания на этой неделе.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Шевченко
Место
Украина
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