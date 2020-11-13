У Ермака ответили на внезапную отставку Уманского
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не подписал заявление об отставке своего советника Игоря Уманского.
Решение об увольнении Ермак примет после личной встречи с Уманским, так как сейчас находится на лечении в больнице. Об этом для "Нового времени" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Глава Офиса сейчас, по известным причинам, находится на изоляции. С Игорем Уманским у них состоялся предварительный телефонный разговор. Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение", – пояснил советник Ермака.
Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский опубликовал в сети фотографию своего заявления об увольнении. При этом в сети заметили странность в оформлении документа.
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