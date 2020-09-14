У Ермака нашли связи с бизнесменом из окружения Путина

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по-прежнему ведет совместный бизнес с российским политиком и предпринимателем Рахамимом Эмануиловым, который связан с окружением президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила Думская. По информации издания, они официально числятся среди учредителей ЗАО "Интерпромфинанс Украина", которое специализируется на предоставлении консалитнговых услуг представителям крупного бизнеса.

Доля Ермака в уставном капитале компании составляет 10% (7 574 350 грн). Остальными 90% владеет Эмануилов. Последний также контролирует украинское ООО "Интерпромфинанс – Безпека", которая оказывает охранные услуги и занимается обслуживанием систем безопасности. Остальная половина уставного капитала предприятия принадлежит Николаю Худолею, который, в свою очередь, совместно с Ермаком, является учредителем нескольких украинских предприятий.

Журналисты отметили, что российский партнер нынешнего руководителя ОП, 71-летний Эмануилов позиционирует себя в качестве политолога и востоковеда. Он считается экспертом в области противодействия "экстремизму и терроризму". Советник председателя совета федерации федерального собрания Российской Федерации. Сопредседатель попечительского комитета Межрелигиозного совета СНГ. Соавтор ряда книг и публикаций.

Кроме того, Эмануилов является основателем Фонда содействия развитию социальных и гуманитарных отношений "Взаимодействие цивилизаций", который оказывает некие коммерческие и посреднические финансовые услуги.

Свободно владеет английским, турецким, фарси. Кандидат исторических наук.

При СССР Эмануилов работал в центральном аппарате государственного комитета совета министров СССР по внешним экономическим связям, в министерстве внешних экономических связей СССР, а после развала СССР – в аналогичных структурах РФ. Во время войны в Афганистане ездил в эту страну в качестве переводчика при посольстве и торгпредстве СССР. В советское время такие должности обычно занимали сотрудники ГКБ и ГРУ, отметило издание.

"После развала Советского Союза у бывшего сотрудника посольства и МВЭС СССР Эмануилова карьера вполне удалась – в 1995 году он становится акционером "Интерпромбанка" и заместителем председателя совета ЗАО АКБ "Интерпромбанк", через который отмывались внешние долги СССР. Также этот банк обслуживал очень солидную государственную структуру РФ – ФГУП "Рособоронэкспорт", которая является одним из крупнейших поставщиков российского оружия по всему миру", – сказано в публикации.

В свое время Эмануилов создал большое количество успешных коммерческих предприятий, основным направлением которых было оказание консалтинговых и посреднических услуг правительственным и бизнес-структурами стран третьего мира – ООО "Рахамим", ООО "Интерпромагро", ООО "Дискавери-Лаб", ООО "Интерпромторг", ООО "ТПФ", ООО "Фаско интернешнл консалтинг", ООО "Клондайк".

Издание отметило, что Эмануилов дружен с несколькими влиятельными и богатыми земляками из общины татов – малого горного народа, проживающего в Азербайджане и Дагестане. В частности, он поддерживает контакты с бывшими владельцами Черкизовского рынка в Москве Годом Нисановым, Зарахом Илиевым, Тельманом Исмаиловым и предпринимателями Яковом Якубовым и Яном Абрамовым.

Год Нисанов когда-то познакомил бизнес-партнера Ермака с бывшим министром обороны РФ Анатолием Сердюковым и близким к Путину политиком Дмитрием Рогозиным, а также с нынешним министром обороны Сергеем Шойгу.

Также Эмануилов дружен с близким к Путину Николаем Егоровым – который в свое время учился с будущим российским президентом.

Издание напомнило, что Ермак до назначения главой ОП комментировал свою связь с Эмануиловым.

"Я помог ему как юрист. Никакая хозяйственная деятельность через эту компанию в итоге не велась. В последний раз мы общались около десяти лет назад – я поздравил его по телефону с днем рождения", – заявил он в интервью "Схемам".

Тем не менее из числа учредителей фирмы Ермак не вышел, предприятие ликвидировано не было. Правда, в марте 2020 года, после скандала, сменился директор компании. Вместо главы Офиса президента им стал его отец Борис Ермак.

"Казалось бы, если акционерное общество не ведет никакой хоздеятельности, но компрометирует высокопоставленного чиновника — не проще ли его закрыть? Ан нет, не закрыли…", – сказано в публикации.

Выписка из единого госреестра юридических лиц. Скриншот

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