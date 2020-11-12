У бывшего нардепа Мураева умер отец

Юрий Сергиенко Политика 23:59, 12.11.2020 Обновлено: 00:16, 13.11.2020

Умер отец бывшего народного депутата, главы партии "Наши" Евгения Мураева – Владимир Мураев.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. Причину смерти он не уточнил.

"Я стал значительно старше. Вернее, старшим. Отрезвляющий холод потери, бессилие и одиночество. Как раньше- уже не будет. Берегите родных, дарите любовь и время. Никогда не будет достаточно. Царствие Небесное, папе. Помолитесь, пожалуйста, кто как умеет", – написал политик.

Евгений и Владимир Мураев.
Facebook Евгения Мураева
Facebook Евгения Мураева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла Людмила Переведенцева – мать Марины Порошенко, супруги пятого украинского президента Петра Порошенко. Ей было 84 года.

Причины смерти тогда также не были названы, однако до этого в прямом эфире Порошенко рассказывал, что мать его жены находилась в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

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