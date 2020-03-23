У депутата партии Медведчука нашли коронавирус: появились новые подробности

У депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева, у которого нашли коронавирус, экспресс-тесты показали отрицательные результаты.

Наличие инфицирования подтвердил тест методом полимеразной цепной реакции, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированный источник в депутатском корпусе.

По словам собеседника издания, первые тесты Лукашева были отрицательные, однако в воскресенье, 22 марта пришло подтверждение о коронавирусе с последнего забора биоматериала.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев

На прошлой неделе депутат ОПЗЖ имел температуру, сейчас чувствует себя лучше.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Кроме того, по информации издания, у еще одного депутата политсилы проверяют коронавирус – это Руслан Горбенко.

Отметим, что Лукашев занимает пост первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. 18 марта он вместе с группой коллег, среди которых Сергей Шахов, Сергей Вельможный, Богдан Горбань и Александр Сухов, сдал тест на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у народного депутата Украины Александра Лукашева выявлено коронавирус COVID-19.

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