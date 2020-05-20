В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

У Байдена считают обнародование записей продолжением российских усилий по дискредитации политика, пишет The Washington Post.

"Они очень сильно отредактировали их, но это не более, чем дырка от бублика, которая не получила огласки", – отметил представитель Байдена Эндрю Бейтс.

У Байдена прокомментировали "пленки Деркача" и вспомнили о следе Кремля

В штабе кандидата в президенты США отметили активное участие в распространении аудиозаписей российского пропагандистского медиа Russia Today.

The Washington Post также напомнили о связи Андрея Деркача с российской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" о якобы давлении экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия. По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.