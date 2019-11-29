Тюрьмы закроют, а женить будут нотариусы: в Украине собрались внедрить еще одну радикальную реформу

В Украине позакрывают тюрьмы, создадут частные СИЗО, позволят нотариусам оформлять браки и пропишут стратегию юридической войны с Россией. О новшествах подробно рассказал министр юстиции Денис Малюська во время презентации "To do list" в сфере юстиции на ближайшие 5 лет.

О том, как изменения коснутся украинцев и что нужно для создания новых тюрем – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Ожидается массовое закрытие тюрем - огромная часть персонала останется без работы;

Анонсировано создание частных СИЗО для богатых заключенных;

Перевод нотариусов на электронный документооборот и предоставление им возможности оформлять браки и разводы;

Планируется прописать стратегию юридической войны с Россией.

Закрыть одни тюрьмы, чтобы "прокачать" другие

В планах министерства – создать нормальные условия в тюрьмах, причем как для заключенных, так и для персонала. Однако создание только одной современной тюрьмы европейского уровня обойдется в 300 миллионов евро, и министр юстиции Денис Малюська не уверен, что украинское общество готово в такое инвестировать. Следовательно, необходимо оптимизировать работу мест заключения – закрыть заполненные менее чем на 30% тюрьмы.

По словам министра юстиции, это позволит одновременно получить деньги на улучшение условий для заключенных и на обеспечение нормальных зарплат сотрудникам.

"Тот персонал, который останется, наконец-то сможет получать белый доход, а не доход за наркотрафик, передачу продуктов, создание условий для богатых заключенных", – считает Малюська.

Однако с этим будет связано и увольнение тысяч человек персонала, который привязан к местоположению колоний – им придется подыскивать другие способы заработка.

Частные СИЗО: как гостиница, только с охраной

Еще одним изменением в тюремной сфере стал анонс частных СИЗО. Они будут созданы по принципу "хорошо охраняемых гостиниц". Как это будет работать:

Бизнес строит такой следственный изолятор;

Государство направляет туда состоятельных заключенных, которые платят за свое содержание там;

С этих денег покрывают расходы на содержание арестантов в обычных СИЗО.

По мнению Малюськи, это хорошая бизнес-модель, где государство сможет гарантировать большое количество клиентов.

"Мы сейчас сконцентрируемся на привлечении частных средств в СИЗО, потому что это бизнес. Бизнес, по которому государство будет гарантировать клиентов. Хотите или не хотите, но около 16 тысяч людей удерживаются. Уверен, у многих из них есть средства, чтобы пребывать в лучших условиях, чем мы сейчас можем видеть в СИЗО", – рассказал министр юстиции.

Однако, все описанные выше изменения воочию можно будет увидеть нескоро – по словам Малюськи, первых серьезных результатов не стоит ожидать раньше, чем через 5 лет.

Новшества в тюремной системе Министерство юстиции Украины

Нотариат: е-документы впервые за почти 30 лет и регистрация браков

Также в планах Минюста дать нотариусам больше полномочий – например, вскоре они смогут оформлять браки и разводы.

Еще всю эту систему ожидает осовременивание. Для нотариусов планируют ввести электронный документооборот, так как еще с 90-х годов они тратят огромное количество времени на бумажную волокиту.

"Нотариусы у нас работают практически так же, как было и в 90-х годах. У них огромное количество бумажной работы. Несмотря на то, что они получили доступ к реестрам, они все еще тонут в бумагах", – поделился мнением Малюська.

Что поменяется в работе нотариусов Министерство юстиции Украины

Стратегия юридической войны с Россией и создание сайта с прогрессом

Отдельно министр юстиции сделал акцент на юридической войне с Россией, которую, по его словам, мало кто замечает, но она не менее горячая. Для более эффективного её ведения будут приняты следующие меры:

Создадут сайт, где можно будет в онлайн-режиме отслеживать прогресс юридической войны – запуск планируют через несколько недель;

Соберут пул ТОП-экспертов;

Создадут штаб, где будут координировать действия с другими институциями и компаниями;

Пропишут стратегию юридической войны

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По словам Малюськи, сейчас многие процессы удается выигрывать, потому что Украина права с юридической точки зрения и есть сочувствие на международной арене из-за статуса пострадавшей стороны. Однако, у России лучше организован процесс работы и есть больше денег.

Кроме того, в To do list внесена работа над противодействием рейдерству, усовершенствованием системы бесплатной правовой помощи, сокращением длительности судебных экспертиз и другое.

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