Тысячи погибших: ООН выступила с неотложным призывом по Донбассу

Организация Объединенных Наций в воскресенье, 19 августа, призвала немедленно принять меры для защиты гражданских лиц, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.

С таким заявлением по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи выступила координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, сообщила пресс-служба Организации.

"Прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение мучений гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила Лубрани.

Она уточнила, что в результате войны на Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, еще свыше 9 тысяч граждан пострадали.

"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее, чем на треть от необходимой суммы", - добавила Лубрани.

"Я призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", - подчеркнула она.

Оснат Лубрани un.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН сделали резкое заявление относительно событий в Иловайске в 2014 году. В частности, в Организации заявили, что во время трагических событий все стороны совершали серьезные нарушения прав человека.