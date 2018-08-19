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Тысячи погибших: ООН выступила с неотложным призывом по Донбассу

10.8тЧитать новость на украинском

Организация Объединенных Наций в воскресенье, 19 августа, призвала немедленно принять меры для защиты гражданских лиц, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе.

С таким заявлением по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи выступила координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани, сообщила пресс-служба Организации.

"Прошу международное сообщество увеличить поддержку ради расширения мер, направленных на облегчение мучений гражданского населения Украины, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила Лубрани.

Она уточнила, что в результате войны на Донбассе погибли более 3 тысяч мирных жителей, еще свыше 9 тысяч граждан пострадали.

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"У меня вызывает беспокойство, что финансирование гуманитарного реагирования обеспечено менее, чем на треть от необходимой суммы", - добавила Лубрани.

"Я призываю государства-члены продемонстрировать свою солидарность с людьми в Украине и поддержать наши неустанные усилия", - подчеркнула она.

Оснат Лубрани

un.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН сделали резкое заявление относительно событий в Иловайске в 2014 году. В частности, в Организации заявили, что во время трагических событий все стороны совершали серьезные нарушения прав человека.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Объект
ООН
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Doc
Doc
Там война не остановится. Мир не нужен луганцам и не нужен русским - эти 2 народа счастье видят в смерти, так как они понимают что в этой жизни им ничего не достичь
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Молодци..Как то параллели приходят на ум ..Ленинградский Кризис..Зима 1941—1942 годов..Хотя может єто фейк бил..Цееру тогда только на ноги вставало..Вот такую гибридную новость и придумали..А на самом деле там в Ленинграде гражданская война била..Немци?Ну так отпускники..И Краснов генерал русский лично пригласил добровольцев сс..
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
А чего она так о гуманитарке беспокоится?? Там же русские чуть ли не каждую неделю гумконвои загоняют....
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