Тысячи гектар в одни руки: Разумков озвучил "смущающее" условие продажи земли

По решению Верховной Рады Украины, объем сельскохозяйственной земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тыс. гектаров.

С таким заявлением выступил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, обсуждают варианты и более существенного уменьшения.

Скриншот эфира "Свободы слова Савика Шустера"

"Вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев – вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га – это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше", – заявил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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