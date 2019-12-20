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21 декабря • обновлено в 01:51
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Тысячи гектар в одни руки: Разумков озвучил "смущающее" условие продажи земли

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По решению Верховной Рады Украины, объем сельскохозяйственной земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тыс. гектаров.

С таким заявлением выступил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, обсуждают варианты и более существенного уменьшения.

Скриншот эфира "Свободы слова Савика Шустера"

Скриншот эфира "Свободы слова Савика Шустера"

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"Вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев – вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га – это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше", – заявил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Алекс Шухарт
Темы
Свобода слова Савика Шустера Рынок земли в Украине
Персоны
Савик Шустер Дмитрий Разумков
Место
Украина
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