Тысячи гектар в одни руки: Разумков озвучил "смущающее" условие продажи земли

По решению Верховной Рады Украины, объем сельскохозяйственной земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тыс. гектаров.
С таким заявлением выступил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По его словам, обсуждают варианты и более существенного уменьшения.
Скриншот эфира "Свободы слова Савика Шустера"
"Вопрос, который был вопиющим и смущал аграриев – вопрос количества в одни руки. Даже когда мы заходили в рассмотрение в первом чтении, мы говорили, что оно будет меньше. 213 тысяч га – это действительно многовато... Ключевым элементом является позиция о 10 тысячах в одни руки, но есть и другие предложения. Даже и меньше", – заявил Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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