Тыкнула средний палец в Раде: скандальную помощницу нардепа накажут

Пресс-служба аппарата Верховной Рады намерена лишить аккредитации журналисток Валерию Егорову и Юлию Махмуди.
Причиной стало поведение Егоровой, которая показала средний палец фотографу OBOZREVATEL Яну Доброносову в кулуарах парламента, сообщила "Українським Новинам" руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.
Она добавила, что девушки нарушили нормы этики и поведения в здании Рады.
"Нельзя сидеть на портале Флага Независимости Украины, распивать кофе и показывать средний палец", - сказала она.
Снимок с кулуаров парламента
Кроме того, руководитель пресс-службы считает, что парламентские журналисты не имеют права писать в социальных сетях неуважительные сообщения о Раде.
"Махмуди писала, что Верховная Рада должна сгореть", - добавила она.
Кармелюк отметила, что 20 июня комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики намерен рассмотреть ее обращение о прекращении аккредитации журналисток.
Махмуди аккредитована в Раде от газеты "Громадський вісник Києва", а Егорова - от газеты Flash on time news.
Как сообщал OBOZREVATEL, после публикации в СМИ скандальной фотографии появилась реакция Егоровой. Девушка опубликовала провокационный снимок и подписала его "на зло врагам".
Отметим, ранее появилась информация, что Егорова является помощницей одного из нардепов от РПЛ.