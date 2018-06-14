Тыкнула средний палец в Раде: скандальную помощницу нардепа накажут

Пресс-служба аппарата Верховной Рады намерена лишить аккредитации журналисток Валерию Егорову и Юлию Махмуди.

Причиной стало поведение Егоровой, которая показала средний палец фотографу OBOZREVATEL Яну Доброносову в кулуарах парламента, сообщила "Українським Новинам" руководитель пресс-службы Ирина Кармелюк.

Она добавила, что девушки нарушили нормы этики и поведения в здании Рады.

"Нельзя сидеть на портале Флага Независимости Украины, распивать кофе и показывать средний палец", - сказала она.

Снимок с кулуаров парламента

Кроме того, руководитель пресс-службы считает, что парламентские журналисты не имеют права писать в социальных сетях неуважительные сообщения о Раде.

"Махмуди писала, что Верховная Рада должна сгореть", - добавила она.

Кармелюк отметила, что 20 июня комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики намерен рассмотреть ее обращение о прекращении аккредитации журналисток.

Махмуди аккредитована в Раде от газеты "Громадський вісник Києва", а Егорова - от газеты Flash on time news.

Как сообщал OBOZREVATEL, после публикации в СМИ скандальной фотографии появилась реакция Егоровой. Девушка опубликовала провокационный снимок и подписала его "на зло врагам".

Отметим, ранее появилась информация, что Егорова является помощницей одного из нардепов от РПЛ.