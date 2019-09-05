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5 сентября • обновлено в 12:08
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"Ты видишь, Богдан?" Зеленский публично пошутил о переезде с Банковой

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Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о переезде его Офиса с улицы Банковой в Киеве.

Во время открытия работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября он поздравил всех со стартом работы и оценил ремонт в здании (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"Я вас поздравляю, за один месяц в этом прекрасном здании сделали ремонт. Поздравляю с началом работы. Кстати, хотел бы сказать Андрею Богдану, главе Офиса президента: ты видишь, господин Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", — сказал он.

Богдан ответил ему из зала: "У нас нет денег".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
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