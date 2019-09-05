"Ты видишь, Богдан?" Зеленский публично пошутил о переезде с Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о переезде его Офиса с улицы Банковой в Киеве.
Во время открытия работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября он поздравил всех со стартом работы и оценил ремонт в здании (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).
"Я вас поздравляю, за один месяц в этом прекрасном здании сделали ремонт. Поздравляю с началом работы. Кстати, хотел бы сказать Андрею Богдану, главе Офиса президента: ты видишь, господин Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", — сказал он.
Богдан ответил ему из зала: "У нас нет денег".
Владимир Зеленский
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что намерен перенести Офис главы государства в Украинский дом на Европейской площади.
В команде Зеленского жаловались, что им "не очень комфортно" работать на Банковой.
При этом глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что пока нет вариантов для переезда.
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