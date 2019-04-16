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"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео

2.5тЧитать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко устроили жесткий конфликт в прямом эфире.

Инцидент произошел в студии телеканала "112 Украина" во вторник, 16 апреля. Темой перепалки стало политическое прошлое, с такими претензиями на 59-летнего Червоненко набросился 38-летний Гончаренко.

В свою очередь экс-министр поднялся с кресла и пошел в сторону нардепа. Ведущие сумели предотвратить драку, однако оба успели обменяться оскорблениями.

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"Закрой рот, перебежчик! Предатель. Ты просто мразь. Гнида редкая! Сидит и еще и рот открывает!" - кричал Гончаренко.

"Козляра. Иуда! Ты сейчас получишь!" - отвечал ему Червоненко.

При этом последний довольно быстро успокоился и вернулся на свое место, тогда как Гончаренко продолжил агрессивную риторику.

"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео
"Ты мразь! Козляра!" Гончаренко и Червоненко сцепились в прямом эфире: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Гончаренко и Червоненко в прямом эфире устроили перепалку из-за действующего президента Петра Порошенко и дебатов, в которых он должен участвовать.

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Персоны
Евгений ЧервоненкоАлексей Гончаренко
Место
Украина
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЧЕРВОНЕЦ ОПРОКИНУТ ОТ КОРЫТА ВОТ И ХАЕТ ВСЕХ И ВСЯ , И НЕНАВИДИТ УКРАИНУ ---ПУСТЬ ПИЗДУЕТ С УКРАИНЫ ШАКАЛ ГНОЙНЫЙ
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Pooh Vini
Pooh Vini
Аа́.козляра..,не,на а что. Червоненко он ведь проебал не наши,чужие деньги.
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