"Ты х*йло!" Украинский журналист унизил Путина на видео

Украинский телеведущий Артем Овдиенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с применением бранных слов по аналогии заявления грузинского ведущего с телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии.

Видео он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Коллеги с "Рустави 2" не дадут соврать. Путин, ты х*йло! И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще окончательно не проел твой мозг, поясни мне, чего ты к нам лезешь? Чего тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? К нам – в Украину, в Грузию, в Молдову?" – вопрошал украинский журналист.

Овдиенко подчеркнул, что Путину помимо этого хватает проблем в России "выше крыши".

"Как не наводнение, которое у тебя твои МЧСники проспали, так старая советская подлодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и на голубом глазу называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из говна и палок, у тебя разбивается, так очередной тысячекилометровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже просрал все полимеры. Это не мы с грузинами должны напоминать, что ты х*йло, это твои россияне должны тебе такое говорить и уже скажут очень скоро", – отметил он.

Ведущий добавил, что пока "Путин лезет в Украину со своей братской бл*дской любовью", то украинцам нужно пообщаться с грузинами, как защищаться от "сраного русского мира".

Таким образом, Овдиенко анонсировал телемост между украинским "Канал 24" и "Рустави 2", который пройдет в пятницу, 12 июля.

"Смотреть можно и россиянам, но для этого вам нужно получить в РПЦ справку о надежности духовных скреп. Заверьте на работе у вашего парторга из "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали", – сообщил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил главу России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Позже власти Грузии отреагировали на скандальное обращение журналиста Георгия Габунии к главе России Владимиру Путину.

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