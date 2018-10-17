Тягнибока сравнили с Качинским

Решение лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока снять свою кандидатуру с президентской гонки в пользу объединенного кандидата от националистических сил это сильный и необходимый ход, учитывая желания Кремля вернуть свое прежнее влияние в Украине. Об этом в своем блоге написал политолог Кирилл Сазонов

"Интересное решение Олега Тягнибока – снять свою кандидатуру с президентских выборов в пользу однопартийца (Руслана – ред.) Кошулинского. На фоне привычных нам партий лидерского типа, где все упирается в фамилию вождя это сильный поступок. То есть человек уверен в себе и поставил интересы националистов выше своих амбиций. Но главное, это призыв ко всем националистическим силам объединиться. И очевидно, что это стратегическая игра с прицелом на парламентские выборы. Да, в ситуации, когда Кремль мечтает о политическом реванше в Украине, нам нужны объединенные националисты. Коалиция патриотов в качестве альтернативы разного рода "мирным планам" за которыми скрываются сторонники капитуляции перед Москвой", - отметил Кирилл Сазонов.

По словам политолога, для объединения всегда нужно немного умерить амбиции, Олег Тягнибок сделал свой ход и сейчас остается ждать реакции партнеров.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что подобные решения укладывается в европейскую политическую парадигму. В частности, такой ход можно было наблюдать в Польше на прошлых выборах. Тогда партия "Право и Справедливость" приняла решение выдвигать на президентских выборах не Ярослава Качинского, а Анжея Дуду. И победила. Теперь "Право и Справедливость" фактически определяет повестку дня польской политики на высшем уровне и имеет приличные шансы на предстоящих местных выборах.

"И очень уверенно отстаивает польские интересы на переговорах с ЕС. Так что это нормальный европейский опыт. А от партий лидерского типа мы все равно уйдем. Значение имеет программа, цели и репутація", - резюмировал политический эксперт.

Напомним, во время своего выступления на Марше Славы УПА лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предложил выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского. Свой шаг Олег Тягнибок объясняет желанием ускорить процесс объединения националистов.