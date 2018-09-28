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15 лет провокации на Тузле: эксперт рассказала о коварстве Путина

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Российская военная провокация с украинским островом Тузла стала первым "тревожным звонком" того, что президент РФ Владимир Путин всерьез обозначил свои претензии на Крым. Однако 15 лет назад Украина не сделала достаточных выводов из инцидента, в результате чего потеряла полуостров.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, комментируя 15-ю годовщину событий на Тузле.

"Президент Леонид Кучма, я знаю это из первых уст, понимал, насколько серьезной является угроза, и Тузла является только первым индикатором, первым звонком, который звенит в набат, что у нас с Российской Федерацией не все в порядке", - пояснила она.

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"За несколько дней перед тем у них была встреча с Путиным, все было хорошо, они вместе пили чай, общались, обо всем договорились. Кучма говорил: "Я спокойно полетел в свою международную поездку в Бразилию, но мне звонят и говорят, что российские войска, пограничники в 150 м от нашей территории косы Тузла", - рассказала эксперт.

Как отметила Верещук, в 2003 году сработали президент, СНБО, спецслужбы, и эту атаку удалось отбить.

"Но эти выводы были сделаны не до конца. В 2014 году мы не сработали на опережение", - подчеркнула она.

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Верещук также предположила, что Кремль рассматривал возможности для аннексии Крыма еще с 1991 года: "Потому что никогда Россия, по сути, не признавала Крым украинским. Они признавали вынужденность такой ситуации, признавали невозможность отбирания законным путем".

Как сообщал ObozTV, ранее известная журналистка и блогер Лариса Волошина рассказала, как Россия "зачищает" Крым от украинцев.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Ирина ВерещукВладимир ПутинЛеонид Кучма
Место
Украина
Объект
Крым
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Емеля
Емеля
Заходят Меркель и Путин в бар и на ходу говорят официанту: -"Два пива и карту украины"))
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопое быдло ещё не в курсе что их существование зависит лишь от того сколько времени понадобится России и Германии согласовать все вопросы по подраздела этих территорий))
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Yavorskyi Andrii
Yavorskyi Andrii
Графский Степан, Придурок ты ненормальный, вас русских история ничему ненаучила и по всей видимости ненаучит никогда. Немцы не такие дебилы как вы. А вы со своими имперскими амбицыями закончите на помойке и будете барахтаться в гавне как всегда, потомучто у вас голова служит не для того чтобы ей думать хоть когда нибудь, а только шапку носить. С небас спустись придурок тупой!!!
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