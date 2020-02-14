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14 февраля • обновлено в 21:29
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"Тут нет Украины": в "Слуге народа" разгромили 12 мирных шагов для Донбасса

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Обнародованный на Мюнхенской конференции по безопасности план из 12 шагов по мирному урегулированию на Донбассе не согласован с официальным Киевом и противоречит позиции Украины.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, комментируя документ.

"Я бы хотела увидеть реакцию Офиса президента на такой план прекращения войны в Украине, поскольку я вижу по фамилиям, что тут официальных представителей от Украины нет среди разработчиков. Ничего про нас без нас!" – заявила Верещук.

По ее словам, подписанты документа от Украины Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений не были уполномочены официальным Киевом.

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"Если это была общественная инициатива, пускай так и скажут – мы эксперты, которые не выражают позицию Украины. Сейчас выглядит так, что тут есть Украина, но я не вижу тут официальной Украины. Если мы прочитаем эти 12 пунктов, тут есть много вопросов относительно официальной позиции, которая сегодня есть и никем не была опровергнута", – подчеркнула нардеп.

"Мне это очень не нравится. Я слышала, что такой документ готовится, но не видела его своими глазами. Я вижу фразу "пропозиция содержит шаги, которые поддерживаются всеми сторонами". Какими всеми сторонами? Украина поддерживает шаги, которые, например, будут направлены на восстановление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом? Прошу прощения, мы такого не говорили!" – добавила она.

"Тут нет Украины": в "Слуге народа" разгромили 12 мирных шагов для Донбасса

vchasnoua.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Мюнхенской конференции по безопасности участники мероприятия обнародовали документ, содержащий 12 шагов по урегулированию ситуации на Донбассе.

  • Документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ и Евросоюзом.

  • Вскоре после публикации документ был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.

  • Министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, озвученные в скандальном документе, не соответствуют официальной позиции Киева. Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Война на Донбассе Мюнхенская конференция Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Да всё уже решают без xoxлатой мразоты.
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