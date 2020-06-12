Туск пригласил Порошенко на встречу лидеров Европейской народной партии: планируют обсудить агрессию России
Председатель политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко примет участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" 17 июня.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы. Отмечается, что Порошенко принял приглашение президента Европейской народной партии Дональда Туска.
Во время мероприятия лидеры обсудят пути усиления сотрудничества между ЕС и странами "Восточного партнерства", углубление интеграции ЕС с ассоциированными странами, а также обменяются мнениями по развитию ситуации безопасности в регионе и внутриполитических и экономических процессов в странах региона.
В своем выступлении пятый президент Украины проинформирует участников саммита об актуальных вызовах, стоящих перед Украиной, в связи с продолжающейся российской агрессией, пандемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями, а также выскажет свое видение будущего развития отношений между Украиной и европейским Союзом, отметили в пресс-службе.
Отдельное внимание Порошенко уделит состоянию соблюдения верховенства права и независимости правосудия в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине и выразил благодарность за надежную поддержку Украины со стороны NB7, в том числе в контексте вызова пандемии коронавируса.