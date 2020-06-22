Турция построит жилье для 500 семей крымских татар, – ОПУ

Виктория Довгань Политика 19:53, 22.06.2020 Обновлено: 20:29, 22.06.2020

Турция выразила готовность построить жилье для 500 семей крымских татар, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщили на сайте президента Украины по итогам встречи украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком с турецкими партнерами во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином.

В частности Украина выразила благодарность за неизменную поддержку со стороны Турции суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар.

Кроме всего, стороны договорились активизировать сотрудничество в части проведения 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновления переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле.

Также на встрече было уделено внимание вопросам взаимодействия в сфере оборонно-промышленного комплекса и интенсификации сотрудничества двух государств в оборонной отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее договоренность об обеспеченности жильем 500 семей крымских татар была достигнута на уровне президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили этот вопрос во время встречи в начале февраля 2020 года.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Родину-Мать в Киеве превратили в символ ЛГБТ: опубликовано видео

В Днепре нардепов от "Слуги народа" засняли в ресторане во время карантина. Фото

В Хорватии выпал снег в разгар лета: фото аномалии

В Украине повысят прожиточный минимум в июле: что будет с пенсиями и другими выплатами и почему этого мало

Национализацию ПриватБанка могут отменить: СМИ сообщили о возобновлении дела в Конституционном суде