Турция построит жилье для 500 семей крымских татар, – ОПУ

Турция выразила готовность построить жилье для 500 семей крымских татар, которые были вынуждены уехать из временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщили на сайте президента Украины по итогам встречи украинской делегации во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком с турецкими партнерами во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином.

В частности Украина выразила благодарность за неизменную поддержку со стороны Турции суверенитета и территориальной целостности нашего государства, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар.

Кроме всего, стороны договорились активизировать сотрудничество в части проведения 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновления переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле.

Также на встрече было уделено внимание вопросам взаимодействия в сфере оборонно-промышленного комплекса и интенсификации сотрудничества двух государств в оборонной отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее договоренность об обеспеченности жильем 500 семей крымских татар была достигнута на уровне президентов Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили этот вопрос во время встречи в начале февраля 2020 года.