Турне президента: в ОП назвали маршрут Зеленского после карантина

Одним из приоритетных направлений Украины для развития международных отношений является Азия.

Именно туда после отмены карантина направится президент Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, сообщается на сайте ОП.

Речь идет об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

"Азиатское направление – важно. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения", – подчеркнул Жовква.

Вместе с тем он уточнил, что среди стратегических партнеров Украины остаются США, Германия, Франция, Польша и Турция. Также теплые отношения с Великобританией и Канадой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Жовква назвал юмор главным "оружием" Владимира Зеленского на международной арене.

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