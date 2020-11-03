Турчинова вызвали на допрос в ГБР

Главу центрального штаба "Европейской солидарности", нардепа 8-го созыва Александра Турчинова вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что допрос будет связан с протестами на Майдане в 2013-14 годах.

"Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", – написал он.

Отметим, что ранее бывшего народного депутата Татьяну Черновол вызвали на допрос в Государственное бюро расследований еще по одному делу Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году был спикером Верховной Рады и и.о. президента Украины рассказал, что в 2014 году в Украине не ввели военное положение, потому что это бы не остановило оккупацию Крыма Россией. К тому в стране уже началась война на Донбассе.