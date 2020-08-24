Турчинов – Зеленскому: есть все возможности начать наступление на Крым

Кирилл Лютый Политика 22:07, 24.08.2020

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сейчас у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.

Турчинов обвинил в аннексии Крыма президента-беглеца Виктора Януковича и чиновников, уничтожавших обороноспособность государства. Однако сейчас ситуация с военными возможностями Украины изменилась, заявил он в комментарии "Радио Свобода".

"Много людей причастны к этому, начиная от Януковича и тех, кто уничтожал обороноспособность нашей страны. Но, к сожалению, допрашиваться будут не они. Допрашивать они будут пытаться тех, кто сегодня оппонирует этой власти.

Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь", – заявил Турчинов.

Как писал OBOZREVATEL, во время торжественной речи к 29-й годовщине независимости Украины Зеленский заявил, что "те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди о патриотизме".

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