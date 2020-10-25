Турчинов заявил о нарушениях во время президентского опроса и показал фото

Глава штаба "Евросолидарности" на этих выборах Александр Турчинов рассказал о нарушениях во время избирательного процесса.

На брифинге, который транслировался онлайн, он показал фотографии из разных городов Украины, на которых зафиксировано, что волонтеры проводят опрос "Пять вопросов от президента" прямо на избирательных участках.

Турчинов показал фото, как волонтеры проводят опрос прямо на избирательном участке Скрин видео

Он отметил, что фото сделаны на участках в Хмельницкой области, Мариуполе. Также волонтеры порой блокировали подход к избирательному участку, встав прямо на лестнице.

Также Турчинов заявил, что представители ЕС зафиксировали сеть подкупа избирателей накануне голосования, в том числе и от кандидатов "Слуги народа" и кандидата в мэры от "СН". Все данные переданы в правоохранительные органы.

Турчинов представил фото нарушений Скрин видео

Скрин видео

По словам Турчинова, у них нет информации о том, что правоохранители открывали производства по факту подкупа представителями партии власти.

"День голосования, сегодняшний день продемонстрировал очень низкий уровень организации избирательного процесса в Украине. Однако главный признак этих выборов – это, к сожалению, возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, которые были во времена Виктора Януковича. Главным уголовным признаком этих выборов есть массовая агитация за правящую партию под видом президентского опроса. Причем массовая агитация происходит или около избирательных участков или прямо на участках", – подчеркнул Турчинов.

Хмельницкая область, опрос проводят на участке eurosolidarity.org

Также Турчинов отметил, что на этих выборах применен еще один способ фальсификации. Это смена места голосования.

"Одна из пассивных форм фальсификации выборов есть прописка граждан, которые осознанно принимают участие в фальсификации результатов выборов на месте, где они никогда не находились и никогда не проживали. И уже сегодня мы видим много гастролеров, которые в автобусах ездят по стране и фактически меняют результаты на избирательных участках, предоставляя преимущество тем или иным кандидатам", – подчеркнул Турчинов

Волонтеры блокируют подходы к участку eurosolidarity.org

eurosolidarity.org

Также он продемонстрировал копию бюллетеня, который раздавался в Ужгороде на Закарпатье, где под одним номером есть несколько кандидатов от "Европейской солидарности", а под другим номером кандидаты вообще отсутствуют.

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