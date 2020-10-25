Турчинов заявил о нарушениях во время президентского опроса и показал фото
В штабе "Европейской солидарности" показали фото нарушений во время опроса "Пять вопросов от президента"
Там говорят, что агитация велась прямо на избирательных участках
Глава штаба "Евросолидарности" на этих выборах Александр Турчинов рассказал о нарушениях во время избирательного процесса.
На брифинге, который транслировался онлайн, он показал фотографии из разных городов Украины, на которых зафиксировано, что волонтеры проводят опрос "Пять вопросов от президента" прямо на избирательных участках.
Он отметил, что фото сделаны на участках в Хмельницкой области, Мариуполе. Также волонтеры порой блокировали подход к избирательному участку, встав прямо на лестнице.
Также Турчинов заявил, что представители ЕС зафиксировали сеть подкупа избирателей накануне голосования, в том числе и от кандидатов "Слуги народа" и кандидата в мэры от "СН". Все данные переданы в правоохранительные органы.
По словам Турчинова, у них нет информации о том, что правоохранители открывали производства по факту подкупа представителями партии власти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко опроверг, что волонтерами во время опроса Владимира Зеленского были несовершеннолетние, а также то, что на него было потрачено 100 млн гривен. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве в воскресенье, 25 октября.
Наибольшее количество нарушений на выборах зафиксировано в Киевской области. Об этом на брифинге сообщил лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко. По его словам, много обращений связаны с подкупом избирателей.
Наблюдатели от Комитета избирателей Украины назвали пять ключевых проблем, которые зафиксировали во время мониторинга проведения голосования на местных выборах 25 октября.