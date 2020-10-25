Турчинов заявил о нарушениях во время президентского опроса и показал фото

Глава штаба "Евросолидарности" на этих выборах Александр Турчинов рассказал о нарушениях во время избирательного процесса.

На брифинге, который транслировался онлайн, он показал фотографии из разных городов Украины, на которых зафиксировано, что волонтеры проводят опрос "Пять вопросов от президента" прямо на избирательных участках.

Он отметил, что фото сделаны на участках в Хмельницкой области, Мариуполе. Также волонтеры порой блокировали подход к избирательному участку, встав прямо на лестнице.

Также Турчинов заявил, что представители ЕС зафиксировали сеть подкупа избирателей накануне голосования, в том числе и от кандидатов "Слуги народа" и кандидата в мэры от "СН". Все данные переданы в правоохранительные органы.

По словам Турчинова, у них нет информации о том, что правоохранители открывали производства по факту подкупа представителями партии власти.

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