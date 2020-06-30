Турчинов возглавил штаб "Европейской солидарности"

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возглавил штаб партии "Европейская солидарность".

Об этом Турчинов заявил на своей странице в Facebook. Он не уточнил, чем именно будет заниматься в штабе, созданном политической силой Петра Порошенко.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", – написал Турчинов.

Он отметил, что Украине необходима "мирная перезагрузка власти".

Как писал OBOZREVATEL ранее, Турчинов объяснил, почему Крым не спасли от оккупации.