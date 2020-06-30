Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов возглавил штаб партии "Европейская солидарность".

Об этом Турчинов заявил на своей странице в Facebook. Он не уточнил, чем именно будет заниматься в штабе, созданном политической силой Петра Порошенко.

"Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь в объединительном процессе и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская солидарность", – написал Турчинов.

Он отметил, что Украине необходима "мирная перезагрузка власти".

Турчинов возглавил штаб "Европейской солидарности"

Турчинов возглавил штаб "Европейской солидарности"

Как писал OBOZREVATEL ранее, Турчинов объяснил, почему Крым не спасли от оккупации.