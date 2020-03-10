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10 марта • обновлено в 15:21
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Турчинов сделал неожиданное заявление о режиме военного положения в Украине из-за Путина

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в 2014 году в Украине была острая необходимость в введении военного положения из-за угрозы выхода ситуации из-под контроля.

Вместе с тем, он не осуждает тех, кто не поддержал столь радикальный шаг. Воспоминаниями о начале российской военной агрессии Турчинов поделился в интервью "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Турчинов

Александр Турчинов

"Украинская правда"

"У меня горело полстраны. Полстраны были неуправляемы. И для меня военное положение было необходимо, чтобы в СМИ перестали сеять панику. Мне необходимо было военное положение в первую очередь, чтобы навести порядок в стране. Жестко навести порядок в стране. И тут я думаю, что логика была и в действиях тех, кто не поддерживал мое предложение. Все понимали, что начинающаяся война – это не на один день и не на неделю. Это может затянуться на не определенный срок", – оценил настроения украинских граждан секретарь СНБО.

Что касается коллег из власти, то их Турчинов также понял, оправдав несогласие с его позицией тем, что введение военного положения на самом деле является слишком тяжелым шагом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А кто, скажите, эти полстраны поджёг? Начали с покрышек на мaйдayне
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Обескрымленным любую лапшу на уши вешать можно.
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