Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что в 2014 году в Украине была острая необходимость в введении военного положения из-за угрозы выхода ситуации из-под контроля.

Вместе с тем, он не осуждает тех, кто не поддержал столь радикальный шаг. Воспоминаниями о начале российской военной агрессии Турчинов поделился в интервью "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Турчинов "Украинская правда"

"У меня горело полстраны. Полстраны были неуправляемы. И для меня военное положение было необходимо, чтобы в СМИ перестали сеять панику. Мне необходимо было военное положение в первую очередь, чтобы навести порядок в стране. Жестко навести порядок в стране. И тут я думаю, что логика была и в действиях тех, кто не поддерживал мое предложение. Все понимали, что начинающаяся война – это не на один день и не на неделю. Это может затянуться на не определенный срок", – оценил настроения украинских граждан секретарь СНБО.

Что касается коллег из власти, то их Турчинов также понял, оправдав несогласие с его позицией тем, что введение военного положения на самом деле является слишком тяжелым шагом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Турчинов также рассказал, что в 2014 году во время начала оккупации Крыма Россией пытался дозвониться к президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, секретарь СНБО признался, что весной 2014 года была высокая угроза вторжения РФ на территорию не только Крыма и Донбасса, но и Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей.

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