Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что в 2014 году во время начала оккупации Крыма Россией пытался дозвониться к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он сообщил в интервью "Крым. Реалии". Он отметил, что в начале захвата полуострова ему поступали звонки с угрозами из Госдумы РФ, которую тогда возглавлял Сергей Нарышкин.

"Пошли угрозы, что если будут гибнуть русскоязычные, русские, то они нас, как военных преступников там будут искать по всему миру. Я ему сказал, что "вы знаете, вы уже есть военный преступник. Вы начали против государства, которое подписало с вами мирное соглашение, необъявленную войну. Вы уже военный преступник. И у вас нет никаких оснований для нахождения на территории…". На это он мне сказал, что "основания будут", – вспоминал Турчинов.

Турчинов и Путин

После он еще раз общался со спикером российского парламента как раз, когда российский Генштаб поставил в Крыму ультиматум украинским военным.

"Российский Генштаб дал ультиматум нашим крымским подразделениям, которые не изменили присяге – они должны до 12 часов ночи сложить оружие. Мне надо было выиграть время любым путем. Поэтому, делать нечего, я попытался позвонить Путину по спецсвязи в Кремль… Мне говорят, что он не будет с вами говорить, вы нелегитимный", – добавил Туричнов, который в 2014 году был и.о. президента Украины.

Турчинов подчеркнул, что ему пришлось пойти на блеф, чтобы избежать штурма украинских военный частей.

"Я тогда ему (Нарышкину – Ред.) сказал, что я предупреждаю, они (украинские военные в Крыму – Ред.) получили команду стрелять на поражение. Я информирую все посольства о том, что Россия готовит штурм украинских воинских частей. Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас. И, в результате, они (российские военные – Ред.) не пошли на штурм", – рассказал Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Турчинов рассказал, как Виктору Януковичу удалось улизнуть от Арсена Авакова.

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