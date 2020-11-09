Турчинов рассказал о фальсификациях результатов местных выборов из-за "уточнения протоколов"

Украина возвращается во времена, когда голосование граждан не определяло результатов выборов через масштабные фальсификации. Путем уточнения протоколов пытаются сфальсифицировать результаты местных выборов.

Такое заявление сделал руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов на брифинге 9 ноября, сообщает пресс-служба политсилы.

Политик рассказал, как сегодня происходит наиболее типичная фальсификация результатов выборов – так называемое уточнение протоколов: "Подавляющее большинство членов избирательных комиссий работает на общественных началах, в условиях пандемии две недели подряд люди не способны постоянно находиться на участках, чтобы противодействовать подделке документов, порче бюллетеней и пр. Именно этим пользуются преступники, которые сегодня называют себя властью, непрерывно блокируя подсчет голосов, переписывая протоколы и фальсифицируя результаты волеизъявления".

Руководитель Центрального штаба "Европейской солидарности" привел примеры попыток власти изменить результаты выборов в свою пользу и в пользу своих сателлитов. "Это и город Тернополь, где "слуги народа" не смогли преодолеть проходной барьер, а в прошлую пятницу, переписав протоколы, вместо набранных 4,8% записали 5%", – сказал он, добавив, что такая же наглая попытка изменить результаты волеизъявления граждан происходит и во Львовской области. "Да, в городе Львов "слуги народа" получили лишь 3,5%, поэтому сейчас заблокирован подсчет результатов во Львовской городской совет, и правящая партия пытается переписывать протоколы, чтобы протянуть в совет своих представителей", – сообщил Турчинов, добавив, что нарушения избирательного законодательства результаты выборов не установлены в Волынском, Киевском, Одесском и Черновицком областных советах, в советаї многих городов и объединенных территориальных общин.

Кроме того, Турчинов сообщил, что огромное количество подделок протоколов происходит и в Киевской области на уровне объединенных территориальных общин.

Он отметил, что "Европейская солидарность" готовит обращение к ОБСЕ с сообщением о фактах фальсификации результатов выборов, которые состоялись после того, как основная делегация по контролю за выборами прекратила свою работу.

"Европейская солидарность" не оставит ни одного факта фальсификации результатов выборов, потому что наша политическая сила защищает не просто свои результаты на выборах, – мы защищаем страну, закон и право Украинской выбирать тех, кого они поддерживают. Мы не позволим перечеркнуть это конституционное право наших граждан и вернуть страну во времена, когда результаты выборов писались на Банковой в Офисе президента ", – резюмировал он.