Турчинов призвал Украину поддержать Турцию в борьбе против России

Украина должна выразить поддержку Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике.
Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб, который был нанесен российско-сирийскими войсками 27 февраля, сказано в сайте его пресс-службы.
Турчинов отметил, что только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире.
Александр Турчинов
Он напомнил, что вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, со странами которого Россия не имеет общих границ, приводит к человеческим жертвам и волне беженцев в страны ЕС, а также создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса.
"Причина этого – попытки военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", – заявил Турчинов.
Он подчеркнул, что открытую фазу военного противостояния президент РФ Владимира Путин начал с агрессии против Украины в феврале 2014 года.
"Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря, инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыму для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", – отметил экс-секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
НАТО призвало Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.
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