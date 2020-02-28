Главная Новости
28 февраля • обновлено в 17:35
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Турчинов призвал Украину поддержать Турцию в борьбе против России

2.8т
Читать материал на украинском

Украина должна выразить поддержку Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике.

Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб, который был нанесен российско-сирийскими войсками 27 февраля, сказано в сайте его пресс-службы.

Турчинов отметил, что только совместными усилиями можно остановить эскалацию российской военной агрессии, остановить международный терроризм и преступления против человечества, восстановить безопасность и мир во всем мире.

Александр Турчинов

Александр Турчинов

Он напомнил, что вмешательство РФ в противостояние на Ближнем Востоке, со странами которого Россия не имеет общих границ, приводит к человеческим жертвам и волне беженцев в страны ЕС, а также создает дополнительную опасность для Европы в условиях эпидемии коронавируса.

"Причина этого – попытки военно-политического руководства РФ полностью разрушить мировую политическую архитектуру, систему сдержек и противовесов, континентальную и мировую безопасность", – заявил Турчинов.

Он подчеркнул, что открытую фазу военного противостояния президент РФ Владимира Путин начал с агрессии против Украины в феврале 2014 года.

"Необходимо восстановить и усилить реализацию совместных с Турцией масштабных программ военно-технического сотрудничества, координацию и взаимодействие украинских военных с военными Турции и стран-членов НАТО в бассейне Черного моря, инициировать международные переговоры на высоком уровне по противодействию использования Крыму для распространения военной агрессии РФ в Черноморско-Средиземноморском бассейне, а также усиление международного давления по восстановлению суверенитета Украины на временно оккупированной территории полуострова АР Крым", – отметил экс-секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Конфликт России и Турции" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Конфликт России и Турции Конфликт в Сирии
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
7
13
Смешно
17
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Слушайте Куриную Жопку, скакуасы! Ипаните уже по РФ. Мы давно ждём.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Крым Андрей, кому нужна эта зловонная клоака? бомбите сами воронеж!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Мы поддерживаем! НАТО, введи!)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Junio Van
Junio Van
трyпчинов о...мире! )))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги