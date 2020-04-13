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13 апреля • обновлено в 11:08
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Турчинов признался, почему в 2014 году не ввел военное положение в Украине

3.7т
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В 2014 году в Украине не ввели военное положение, потому что это бы не остановило оккупацию Крыма Россией. К тому в стране уже началась война на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году был спикером Верховной Рады и и и.о. президента Украины.

Он рассказала, что тогда на заседании СНБО за введение военного положения проголосовал только он один.

Майдан в 2014 году

Майдан в 2014 году

"В те дни у меня горело полстраны. Весь восток и юг от Харькова до Одессы был охвачен организованными российскими спецслужбами сепаратистскими мятежами (операция "русская весна"). И для меня военное положение было нужно, чтобы как можно быстрее навести в стране порядок", – сказал он.

Турчинов добавил, что никто кроме него в СНБО не поддержал введение военного положения в Украине.

"Во-первых, военное положение не решило бы проблему Крыма. Захват полуострова начался 20 февраля, когда на Майдане лилась кровь наших патриотов, а уже в конце февраля оккупация практически была завершена взятием в окружение небольших группировок наших военных, которые не изменили Украине", – отметил он.

Бывший глава СНБО подчеркнул, что уже было понятно, что в Украине война затянется на длительный срок.

"Это означало, что и военное положение должно было бы длиться все это время. Ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы проводить нельзя", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Турчинов рассказал, что Россия унаследовала от СССР генетические болезни саморазрушения, которые могут быть выгодны Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Сказки от комсомольского вожака и агента кгб с погонялом куриная гузка ))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Он рассказала". А я всегда подозревал что с Турчиновой что то не то, спасибо обоз, подтвердили)
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Горело полстраны" из-за ваших скачек на майдане и организованного и оплаченного западом вооруженного государственного переворота
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