В 2014 году в Украине не ввели военное положение, потому что это бы не остановило оккупацию Крыма Россией. К тому в стране уже началась война на Донбассе.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, который в 2014 году был спикером Верховной Рады и и и.о. президента Украины.

Он рассказала, что тогда на заседании СНБО за введение военного положения проголосовал только он один.

Майдан в 2014 году

"В те дни у меня горело полстраны. Весь восток и юг от Харькова до Одессы был охвачен организованными российскими спецслужбами сепаратистскими мятежами (операция "русская весна"). И для меня военное положение было нужно, чтобы как можно быстрее навести в стране порядок", – сказал он.

Турчинов добавил, что никто кроме него в СНБО не поддержал введение военного положения в Украине.

"Во-первых, военное положение не решило бы проблему Крыма. Захват полуострова начался 20 февраля, когда на Майдане лилась кровь наших патриотов, а уже в конце февраля оккупация практически была завершена взятием в окружение небольших группировок наших военных, которые не изменили Украине", – отметил он.

Бывший глава СНБО подчеркнул, что уже было понятно, что в Украине война затянется на длительный срок.

"Это означало, что и военное положение должно было бы длиться все это время. Ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы проводить нельзя", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Турчинов рассказал, что Россия унаследовала от СССР генетические болезни саморазрушения, которые могут быть выгодны Украине.

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